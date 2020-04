Covid-19 : WhatsApp limite le transfert de messages

De la pandémie à l’infodémie, le pas a été franchi selon l’OMS qui déplore » la diffusion à grande échelle de fausses informations, conduisant les autorités à demander aux réseaux sociaux de redoubler d’efforts pour lutter contre ce phénomène. »

Un phénomène constaté par WhatsApp qui décrit » une hausse significative des transferts, que les utilisateurs trouvent trop nombreux, et qui peuvent contribuer à la propagation de fausses informations. »

Pour tenter de contrecarrer le phénomène, WhatsApp va limiter à seule fois la possibilité de transférer un message.

Le service de communication considère comme viral un message qui a été transféré plus de cinq fois.

Cette limitation n’est pas la première : » Nous avions auparavant défini des limites sur les messages transférés pour contenir la viralité, ce qui avait alors permis de réduire de 25 % les transferts de message dans le monde entier. » précise WhatsApp.

Facebook, sa maison mère, a décidé il y a quelques jours de faire la chasse aux publicités vantant des « remèdes miracle » au Covid-19.

Du côté de Twitter a annoncé le 23 mars qu’il s’attaquait aussi aux campagnes de désinformation sur sa plateforme : » nous nous concentrons sur le contenu qui a le plus grand potentiel de causer directement des dommages physiques.

