CPU Xeon : Intel contre-attaque avec les Xeon E-2100 et Cascade Lake-AP

Intel étoffe sa gamme de processeurs Xeon avec deux nouveaux venus : le Xeon E-2100 pour les serveurs d’entrée de gamme et le Xeon Cascade Lake Advanced Performance à 48 coeurs.

Intel poursuit ses efforts dans le développement de sa gamme de processeurs Xeon. Dans cette optique, deux nouvelles puces sont dévoilées.

Ces annonces arrivent avant la conférence annuelle Supercomputing 2018 qui se tiendra la semaine prochaine à Dallas.

Le Xeon Cascade Lake AP (Advanced Performance) cible les performances avancées, tandis que le processeur Intel Xeon E-2100 est destiné à des serveurs d’entrée de gamme.

Le Xeon E-2100 pour les serveurs d’entrée de gamme

Ce dernier s’adresse avant tout aux petites et moyennes entreprises et aux fournisseurs de services cloud.

La puce offre des fonctionnalités de sécurité et de gestion basées sur le matériel, offrant une sécurité supplémentaire pour les données et les applications, grâce à la technologie Intel SGX destiné à la sécurité dans le cloud.

Intel d’ajouter, dans un billet de blog, que « cette fonctionnalité est actuellement unique à la famille de processeurs Intel Xeon E et permet aux nouveaux serveurs d’entrée de gamme dotés d’un processeur Intel Xeon E-2100 de fournir une couche supplémentaire de mesures de sécurité améliorées matériellement lorsqu’ils sont utilisés avec des applications cloud activées correctement. »

Selon Intel, le CPU Xeon E-2100 est en mesure de supporter des charges de travail adaptées aux serveurs d’entrée de gamme.

Le processeur Intel Xeon E-2100 est disponible dès aujourd’hui. Il est possible de se le procurer directement auprès d’Intel ou bien auprès de grands distributeurs.

Casca Lake-AP pour le HPC

Intel avait déjà annoncé que la famille de CPU Cascade Lake-SP axée sur le calcul et la sécurité. Le groupe dirigé par Bob Swarm annonce maintenant une nouvelle famille de produits baptisé Cascade Lake-AP qui cible la « performance avancée ».

Il s’agit des charges de travail les plus exigeantes en calcul haute performance (HPC), intelligence artificielle (IA) et infrastructure en tant que service (IaaS)

Ces CPU intègrent jusqu’à 48 coeurs, avec parfois de l’hyperthreading. Le processeur intègre un package multipuce.

Chaque processeur dispose de 12 canaux DRAM DDR4 par socket, sans que l’on connaisse la capacité maximale de mémoire vive supportée.

La connexion entre les processeurs se fait via l’Intel Ultra Path Interconnect (UPI).

Lisa Spelman, vice-présidente et directrice générale d’Intel Produits Intel Xeon et marketing des centres de données, explique que «nous restons très concentrés sur la fourniture d’une vaste gamme de solutions optimisées pour la charge de travail qui répondent au mieux aux exigences du système de nos clients. L’ajout de processeurs hautes performances Cascade Lake et de processeurs Xeon E-2100 à notre gamme de processeurs Intel Xeon démontre une nouvelle fois notre engagement à fournir des solutions optimisées en termes de performances à un large éventail de clients. »

Les deux solutions semblent venir directement concurrencer les processeurs pour data center Epyc d’AMD.

(Crédit photo : @Intel)