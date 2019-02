Création de valeur : 5 défis à relever pour les DSI

S’assurer que les systèmes IT, legacy et cloud, sont conformes aux exigences réglementaires et de sécurité est la priorité des DSI. La mise en oeuvre et le pilotage d’une stratégie informatique qui s’aligne avec les objectifs métiers est l’autre enjeu de taille.

L’entité américaine du groupe d’audit financier Grant Thornton a mené l’enquête, en partenariat avec le Technology Business Management (TBM) Council. L’organisation revendique 7000 membres, DSI et DAF, dans le monde. (Source : 2019 CIO Survey).

L’IT est perçu comme un moteur d’innovation ou de modernisation par 81% des DSI. Ils sont presque aussi nombreux (79%) à juger que la voix du département informatique porte lors de la définition ou de la mise en oeuvre d’initiatives stratégiques pour le business.

En outre, 66% des DSI estiment que la performance du département IT devrait d’abord être mesurée sur la base « de la réussite d’une exécution IT par rapport à la stratégie et aux plans » définis. En revanche, 67% des directions financières et métiers interrogées mesurent encore largement le succès de l’IT à l’aune de l’optimisation/réduction des coûts.

Priorités, talents, métiers…

Pour établir une « relation de confiance » et démontrer la valeur de l’IT, les directeurs des SI ont donc intérêt, selon le cabinet d’audit, à relever les 5 défis suivants :

1. Harmoniser les priorités entre parties prenantes ;

2. Recruter et retenir les talents ;

3. Aligner l’IT sur les objectifs business ;

4. Préciser la valeur des dépenses informatiques ;

5. Affronter la résistance au changement.

« Le temps des DSI servant uniquement d’opérateur de l’IT est révolu », a déclaré LaVerne H. Council, directrice stratégie et innovation en technologie d’entreprise chez Grant Thornton. Ils se positionnent désormais comme de véritables « partenaires des métiers ».