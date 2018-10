Creative Cloud : Adobe fait le plein de nouveautés

Adobe a profité de sa conférence Adobe MAX pour annoncer des nouveautés destinés à ses applications Creative Cloud.

Sont concernés : Photoshop CC, Lightroom CC, Illustrator CC, InDesign CC, Premiere Pro CC et Adobe XD.

Rush CC pour les plateformes sociales

Mais, le groupe dirigé par Shantanu Narayen annonce aussi le lancement d’Adobe Premiere Rush CC. Il s’agit d’une application tout-en-un de montage vidéo, dont la vocation est de permettre de faciliter le partage de vidéos sur des services tels que YouTube et Instagram.

La synchronisation dans le cloud est de mise puisque les utilisateurs sont en mesure de créer un projet vidéo de qualité en tout lieu, en le commençant sur un appareil puis en le publiant depuis un autre.

« Nous dévoilons aujourd’hui une série d’applications créatives de nouvelle génération qui offrent une valeur significative à notre communauté, en transformant les workflows de création sur différents supports et plateformes », déclare Scott Belsky, Chief Product Officer et Executive Vice President, Creative Cloud chez Adobe. « En continuant à apporter des innovations dans nos applications phares, en allant toujours plus loin sur des segments en pleine expansion comme le design d’expériences et la création de contenu vidéo pour les réseaux sociaux et en étant pionnier sur des médias émergents comme le tactile, la voix, la 3D et la réalité augmentée, Adobe Creative Cloud est réellement devenue la plateforme de la créativité pour tous. »

Réalité augmentée et mobilité

Adobe se positionne également sur la réalité augmentée (AR) avec Project Aero. Adobe la présente comme « la première application AR conçue pour les designers et les créatifs ».

L’outil optimise la diffusion d’expériences AR en permettant aux créatifs d’insérer du contenu digital dans le monde réel.

Parallèlement, l’éditeur annonce des intégration entre Adobe Experience Cloud et Creative Cloud. Il est question d’unifier les flux de travail des créatifs et des marketeurs.

Sur le front de la mobilité, Adobe a également les pré-versions de deux futures applications mobiles avec Photoshop CC (pour iPad) et Project Gemini (disponible initialement sur iPad en 2019).

(Crédit photo : Adobe © Ken Wolter – shutterstock)