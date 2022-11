Crise énergétique : les pistes du Cigref pour les directions numériques

Quelle est la consommation annuelle moyenne d’un serveur virtuel ? 70 KWh, d’après l’ADEME et l’Arcep. C’est en tout cas la valeur inscrite dans un rapport que les deux autorités ont publié en début d’année. Le Cigref en a fait sa principale source dans le cadre d’un appel aux directions numériques. Il leur fournit, à cette occasion, des pistes de contribution face à la crise énergétique.

En toile de fond, les incitations du Gouvernement à tous les secteurs d’activité. Elles portent deux objectifs. D’une part, réduire de 10 % la consommation électrique dans les deux ans à venir. De l’autre, pouvoir « effacer » des consommations en cas de pic de demande au cours de l’hiver prochain.

Sur ce dernier point, un indicateur : les alertes ÉcoWatt (orange et rouges), signes de tension sur le réseau électrique. Pour y répondre, le Cigref formule onze recommandations. Six sur la partie environnement utilisateur, quatre pour le datacenter et une pour le réseau.

Côté workplace : débranchez les laptops !

Premier conseil : charger les ordinateurs portables la nuit. Et travailler sur batterie pendant les heures pleines. En complément, privilégier un fonctionnement hors des stations d’accueil qui mutualisent alim, réseau et périphériques (clavier/souris, écran supplémentaire…).

Deuxième conseil : éteindre les écrans additionnels et travailler uniquement sur celui du laptop.

Troisième conseil : éteindre et débrancher les équipements et les appareils qui émettent des microconsommations. On parle là notamment des chargeurs et des réplicateurs.

Les trois autres recommandations sur la partie environnement utilisateur touchent aux webconférences :

– Sur mobile, se connecter au Wi-Fi

– Préférer, si possible, le réseau téléphonique pour participer

– Couper les caméras sauf quand on prend la parole

Côté datacenter : viser les calculs de nuit

En écho au premier conseil sur la partie environnement utilisateur, le Cigref invite les directions numériques à programmer l’exécution des charges de calcul la nuit. Ou les périodes creuses.

Plus globalement, on évitera autant que possible les tâches qui nécessitent de fortes capacités de calcul. En parallèle, on évaluera la possibilité de fermer certaines applications ou fonctionnalités. Et, éventuellement, dans le même esprit, de regrouper les applications les moins sensibles sur des serveurs qu’on pourra mettre en arrêt.

Sur le volet réseau, une consigne : restreindre les flux de données. Et une précision : a minima, réduire la résolution des images et des lectures vidéo.

Photo d’illustration générée par IA