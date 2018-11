CRM : AppSuite bénéficie du cloud d’Oracle

C’est en parfaite symbiose qu’AppSuite et Oracle collaborent dans le domaine du CRM.

Intégration et présente dans OCM

AppSuite, fournisseur solutions de gestion de la relation client en ligne (Cloud Customer Relationship Management pour CRM), et Oracle ont en effet convenu d’intégrer le CRM Cloud d’AppSuite dans Oracle Hospitality RES3700 5.5 et Oracle Hospitality Simphony 2.9.

Parallèlement, le Cloud CRM d’AppSuite est désormais disponible dans Oracle Cloud Marketplace (OCM) pour les clients Oracle Hospitality Cloud. Ce dernier regroupe des solutions destinées aux points de vente du secteur de l’hôtellerie-restauration.

OCM consiste, lui, en un guichet unique en ligne destiné à la commercialisation d’applications métier et de services professionnels à valeur ajoutée, qui interagissent avec les solutions Oracle Cloud.

Cette intégration va permettre aux restaurants et aux hôtels d’augmenter facilement leur nombre de visites et leurs revenus en proposant des programmes modernes et conviviaux associant fidélité, récompenses, cartes-cadeaux, sondages, marketing multicanal, applications mobiles de marque et livraison. gestion des commandes en une seule et même plate-forme puissante.

La garantie d’une validation “rigoureuse”

David Hicks, vice-président d’Oracle, estime ainsi que « grâce à l’intégration validée d’Oracle, nos clients ont la certitude que l’intégration entre Cloud CRM 2.0 d’AppSuite, Oracle Hospitality RES3700 et Oracle Hospitality Simphony 2.9 est fonctionnelle et performante, de même que les tests ».

Et d’ajouter, concernant l’aspect validation de cette intégration, que « pour les solutions déployées sur site (on-premise), dans le cloud ou les deux, Oracle Validated Integration applique un processus de test et de vérification technique rigoureux qui permet de réduire les risques de déploiement et améliore l’expérience utilisateur de l’offre intégrée du partenaire.”

Porté par le cloud d’Oracle

Cette intégration permet à AppSuite permet de profiter du cloud d’Oracle. C’est en substance ce que pense James Daleen, P-DG d’AppSuite : « La participation d’AppSuite à la boutique Oracle Cloud Marketplace et à la récente intégration validée par Oracle renforcent encore notre engagement envers la communauté Oracle et permettent aux clients de profiter facilement des avantages du programme Cloud CRM d’AppSuite. Nous sommes impatients de tirer parti de la puissance du cloud d’Oracle pour nous aider à atteindre nos objectifs. nos objectifs commerciaux. ”

(Crédit photo : @AppSuite)