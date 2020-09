CRM et IA : SugarCRM acquiert Node

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’éditeur de solutions de gestion de la relation client SugarCRM a annoncé lundi acquérir pour un montant resté confidentiel Node Inc. La société basée à San Francisco (Californie) a développé une plateforme en tant que service d’intelligence artificielle (IA).

La solution est conçue pour suivre le niveau de satisfaction de clients, de prospects et de collaborateurs. Elle doit permettre aux entreprises d’adapter leurs efforts commerciaux et marketing en conséquence à partir de données CRM et de sources tierces.

Deep learning et relation client

« Pour obtenir une visibilité haute définition d’une entreprise et de ses clients, depuis la prospection jusqu’au prévisionnel, il convient de remplacer l’ancien modèle fragmenté et faussé par un modèle ultra ciblé et riche par ses fonctionnalités et sa portée » a déclaré Craig Charlton, CEO de SugarCRM, par voie de communiqué.

Avec Node, SugarCRM veut ainsi démocratiser l’intelligence artificielle « en combinant les fonctionnalités d’IA, de ‘time-aware’ et d’enrichissement de données pour stimuler la performance et affiner la prévisibilité des entreprises de toute taille. »

Pour ce faire, les modèles de deep learning de Node viendront renforcer la plateforme CX (customer experience) « time-aware » de SugarCRM. Et ce pour améliorer les modèles d’engagement client à travers des capacités prédictives renforcées.

C’est ce que l’éditeur calfiforien ambitionne de proposer à travers ce rachat.

