CRM : Sellsy se renforce avec une levée de fonds de 55 millions

Et de trois ! Sellsy annonce avoir bouclé une troisième levée de fonds après celles de 2011 ( Série A : 1 million) et de 2018 ( Série B : 7 millions) depuis sa création en 2009. PSG , un fonds spécialisé dans les éditeurs de logiciels, lui apporte 55 millions € .

Sellsy propose une suite logicielle en mode SaaS avec des fonctionnalités de gestion des ventes, de prospection commerciale, de facturation et de paiement. Des connecteurs destinés à étendre les capacités du CRM sont regroupés sur une place de marché. Quatre catégories de logiciels tiers s’y détachent : stockage (Dropbox, Google Drive…), communication (Twilio, Keyyo…), paiement (PayPal, GoCardless, Stripe…) et e-mailing (Mailchimp, Mailjet). On trouve aussi diverses extensions pour le navigateur Google Chrome, dont un outil de captation de leads sur PagesJaunes et LinkedIn.

Croissance pour le CRM en SaaS

» Aujourd’hui, avec ce tour de table, nous avons toutes les cartes en main pour renforcer notre solution afin de répondre aux besoins des PME et devenir le leader européen des CRM.” indique Victor Douek, son co-directeur général.

Sellsy revendique plus de 6000 entreprises clientes pour plus de 35 000 utilisateurs, essentiellement en France. La levée de fonds doit permettre d’attaquer les marchés allemand, italien et espagnol d’ici 2023.

Avec moins de 20% des PME européennes équipées d’un CRM en 2021, selon une étude Roland Berger, l’éditeur de la Rochelle affiche une confiance pour sa croissance : » Rien qu’en France, le marché des logiciels CRM et de facturation pour les PME ne cesse de croître et devrait atteindre 1,9 milliard d’euros d’ici 2025, avec un taux de croissance de 18% par an » précise Victor Douek.

Pour atteindre ses objectifs, Sellsy va renforcer ses équipes de développement produit ainsi que ses équipes commerciale et marketing : 75 nouveaux collaborateurs en 2022 sur ses sites de La Rochelle et de Bordeaux. ainsi que tripler ses effectifs d’ici 2025.