Crowdlending : Matmut pousse ses PME vers Lendix

C’est un partenariat original. Alors qu’il commercialise lui-même des produits financiers et d’épargne, l’assureur mutualiste Matmut propose à ses clients sociétaires de passer par Lendix, une plateforme de financement participatif spécialisé dans le prêt aux PME.

Les entreprises clientes de la Matmut répondant aux critères d’éligibilité, notamment un chiffre d’affaires du dernier exercice supérieur à 250 000 euros, auront la possibilité de souscrire des prêts de 30 000 à 5 millions d’euros, d’une durée de 3 à 84 mois, à taux fixes de 2,5 % à 9,9 %.

Si – comme on le voit – il ne s’agit pas d’obtenir les taux les plus bas, Matmut met en avant les atouts du crowdlending : l’absence de « paperasse » et de garantie ou de caution personnelle. Soumises à des frais de dossier réduits, les PME bénéficiaires recevront une réponse sous 48 heures à réception du dossier pour une mise à disposition des fonds sous une semaine.

Leader français du crowdlending, Lendix permet aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels. Depuis sa création en 2014, la plateforme a déjà octroyé 170 millions d’euros de prêts pour plus de 400 projets de développement de PME.

Déjà au capital de Lendix

A deux reprises, en 2016 et début 2018, Matmut a participé à des levées de fonds de Lendix, via sa structure d’investissement Matmut Innovation. Matmut Innovation a également récemment participé à une levée de fonds de Younited Credit, première plateforme de prêt aux particuliers en Europe continentale.

Avec son projet stratégique d’entreprise #Ambition Matmut, le groupe mutualiste veut faire du marché des professionnels un relais de croissance important. Ce dernier avait représenté sur l’exercice 2016 près de 8% de son chiffre d’affaires. Il compte aujourd’hui plus de 120 000 entreprises clientes.

La Matmut n’est pas la seule société d’assurances à s’intéresser au financement participatif. CNP Assurances est aussi entrée au capital de Lendix.