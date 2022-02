CTO : un rôle de plus en plus stratégique

Comment piloter au mieux la fonction technologique et optimiser la performance ? La question a été posée à 5000 responsables des technologies et des systèmes d’information par l’IBM Institute for Business Value (IBV) en coopération avec Oxford Economics.

Le terme « collaboration » revient souvent dans les réponses des responsables technologiques (CTO et DSI) qui ont participé à l’enquête. Pourtant, une minorité (45% des CTO et 41% des DSI tout de même) déclare avoir des interactions fréquentes avec leurs homologues.

Les responsables technologiques au premier plan

Sans surprise, 90% des CTO citent la stratégie technologique et les déploiements associés comme le moteur de leur activité. 79% disent avoir un rôle déterminant à jouer dans la stratégie de données de leur organisation. Les réponses des DSI sont plus diverses, entre maintenance opérationnelle, innovation et alignement avec les besoins métiers.

Globalement, la numérisation des entreprises oriente toujours plus leurs missions vers l’atteinte d’objectifs commerciaux. Dans ce contexte, les responsabilités les plus souvent citées couvrent :

– La gouvernance, la direction et le board (pour 88% du panel)

– Le cycle de vie du développement logiciel (72%)

– La cybersécurité (69%)

– La protection des données (66%)

– La stratégie en lien avec l’écosystème (60%)

Par ailleurs, 40% des CTO reportent directement aux directions générales. Ces dernières, selon une autre étude d’IBV et d’Oxford Economics, ont des exigences élevées.

En plus de compter sur les technologies pour renforcer l’agilité et les performances, les 3000 directeurs genéraux interrogés tendent à s’appuyer davantage sur leurs décideurs IT, des directeurs des systèmes d’information aux responsables des technologies.

Aussi, avec les directeurs financiers (mentionnés par 57% du panel) et des opérations (56%), les décideurs IT (39%) se positionnent dans le trio de tête des dirigeants qui devraient jouer le rôle « le plus crucial » pour leur entreprise aujourd’hui et dans les années à venir.

En outre, les technologies sont considérées comme l’un des principaux leviers permettant de soutenir l’agilité et l’efficacité des organisations. Ces dernières étant appréhendées par 56% des dirigeants comme la priorité absolue des 2 à 3 prochaines années.