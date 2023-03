Cyber Citizen : vers une cybersécurité unifiée en Europe

La diversité des pratiques observées dans l’UE est un risque. Former les citoyens aux fondamentaux de la cybersécurité réduirait ce risque.

Les cyber compétences « sont essentielles à la sécurité et à la prospérité économique de l’UE ». Les renforcer auprès d’un public large n’est donc pas un luxe, mais « une nécessité ».

C’est le point de vue qu’exprime Jarno Limnéll, professeur en cybersécurité de l’Université Aalto (Finlande) et directeur de la Cyber Citizen Initiative, en introduction d’un rapport récent.

Celui-ci porte sur « les compétences du cybercitoyen et leur développement dans l’UE ».

Que peut-on retenir de l’exercice ?

Une cybersécurité à géométrie variable

La perception de la formation et des compétences liées à la cybersécurité peut varier grandement d’un pays de l’Union européenne à l’autre.

Les auteurs du rapport ont agrégé plusieurs indices (DESI, GCI et NCSI)* permettant de mesurer « les différentes dimensions de la cybersécurité » des nations concernées. La plupart des 27 pays de l’UE obtiennent au moins 200 points sur 300. La Finlande, l’Estonie et l’Espagne affichent les meilleurs résultats. Malte, la Slovénie et la Bulgarie ferment le ban.

La France, 11e au classement, multiplie les initiatives.

Ses programmes de formation et de sensibilisation aux enjeux de la cybersécurité sont, dans leur majorité, gérés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Le service en charge de la sécurité numérique de l’État a notamment initié le projet CyberEdu en 2013. L’ANSSI est aussi un soutien de la première heure du Campus Cyber qui rassemble, à La Défense, entreprises, services de l’État, formateurs, chercheurs et associations.

En outre, la France et l’ensemble des États membres de l’UE « manifestent la volonté de développer les compétences cyber et de soutenir l’apprentissage tout au long de la vie. »

Mais la diversité des approches observées en Europe est considérée comme un risque. Un modèle commun d’apprentissage des fondamentaux de la cybersécurité réduirait ce risque.

C’est l’ambition de la Cyber Citizen Initiative.

L’initiative Cyber Citizen en quelques mots

Impulsée par l’Union européenne et financée à hauteur de 5 millions d’euros sur trois ans (2022 -2024), l’initiative Cyber Citizen vise :

– la création d’un modèle unifié d’apprentissage en cybersécurité

– l’accès à un portail dédié

– la fourniture de contenus pour différents publics

Les contributions d’acteurs impliqués dans la cybersécurité, la recherche et l’enseignement sont bienvenues sur le site web de la Cyber Citizen Initiative.

* GCI (Global Cybersecurity Index), NCSI (National Cyber Security Index), DESI (Digital Economy and Society Index)