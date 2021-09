Cyber Impact : nouveau fonds d’amorçage pour la cybersécurité

Parmi les nombreux sujets qui ont émergé lors de la période de pandémie, la cybersécurité a pris toute sa place, notamment en raison des attaques de ransomware répétées contre les établissements de santé. C’est dans ce contexte que Cyber Impact voit le jour.

Le fonds d’investissement » entend intervenir en amorçage pour soutenir des startups dans leur phase d’accès au marché en France et à l’international. La promesse est de compléter l’investissement en fonds propres par un accompagnement actif sur des sujets stratégiques, commerciaux ou organisationnels pour maximiser les chances de succès et faire gagner du temps aux entrepreneurs au travers de l’engagement et de l’expérience de son réseau. » explique les quatre fondateurs, tous acteurs du secteur de la cyber.

Cyber Impact démarre avec 10 millions €

Leur identité est particulièrement reconnue : Jean-Noël de Galzain – CEO de Wallix et Président d’Hexatrust-, Edouard de Rémur – Co fondateur de Oodrive- , Georges Lotigier – CEO de Vade Secure- et Thierry Rouquet – ex Président de Sentryo. Ils sont accompagnés par Auriga Partners, spécialiste de la gestion de fonds de capital-risque.

Cyber Impact va démarrer avec les 10 millions € collectés auprès de ses fondateurs et de personnalités qualifiées. « Le fonds entend désormais mobiliser les acteurs industriels et institutionnels privés et publics pour donner de l’envergure à l’initiative et devenir le fond d’amorçage de référence dans la cybersécurité. L’objectif étant de constituer un portefeuille diversifié de vingt à trente participations au cours des prochaines années. Les premières opportunités ont été identifiées et sont en cours d’instruction. » indique les fondateurs.