Cyberattaque sur Aix-Marseille Université : le réseau coupé suffisamment tôt ?

De quoi les astrophysiciens d’Aix-Marseille Université ont-ils discuté hier ? Entre autres, de la cyberattaque qui les a empêchés d’accéder à leur boîte mail.

Franchement, j’ai l’impression que les Vogons sont parmi nous, infiltrés dans tous les services pour nous empêcher de faire de la recherche et nous forcer à la place à faire plus de paperasse.

Ils ne sont pas les seuls touchés. L’ensemble du réseau de l’université a été isolé en conséquence de cet incident survenu dans la matinée.

Ainsi, pas d’exception pour l’EJCAM (école de journalisme et de communication)… où se déroulaient des oraux d’entrée en master. « Nous avons […] pu finir les examens en cours. Mais après, il a fallu basculer sur WhatsApp via nos propres réseaux téléphoniques », a précisé la directrice.

Aux dernières nouvelles d’Aix-Marseille Université, l’intégrité des données et des systèmes est « préservée ». Les services informatiques « seront accessibles très prochainement ».

« Très prochainement », à en croire le laboratoire d’astrophysique, cela veut dire « entre jeudi [aujourd’hui, donc] et vendredi matin ». Mêmes indications chez la bibliothèque de sciences.

UPDATE: network shall be back online anytime between Thursday and Friday morning.

— LAM (@LAM_Marseille) June 7, 2023