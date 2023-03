Cyberattaque à Lille : des données personnelles volées

« Deux semaines après, l’incertitude. » Ainsi avions-nous analysé, mardi 14 mars, la situation à Lille. En toile de fond, la disparition d’une forme de garantie que la municipalité avait apportée jusque-là.

Pendant plus d’une semaine, on nous avait effectivement affirmé n’avoir constaté « aucune difficulté […] sur les données stockées sur le système et les serveurs ». Cette mention avait donc disparu…

Le lendemain, la Ville se faisait l’écho d’un avertissement que quatre de ses agents avaient reçu sur leur messagerie personnelle. Il y était question du vol d’informations permettant la demande d’une rançon.

« Nous n’avons aucun élément permettant d’accréditer cette demande », était-il précisé.

Depuis lors, le ton a à nouveau changé. La dernière communication publique, datée du 17 mars, confirme l’exfiltration de données dans certains serveurs. « Il apparaît que certaines seraient à caractère personnel ».

Cette situation concerne également les communes associées de Lomme et d’Hellemmes. Pour les citoyens qui ont eu recours à leurs services, un mot d’ordre : la vigilance. Et une consigne : si vous recevez un message suspect, signalez-le à cybermalveillance.gouv.fr.

De l’état civil au centre de loisirs, le papier de rigueur à Lille, Lomme et Hellemmes

À Lomme, on a repris la communication de Lille. La municipalité rappelle que les démarches en ligne sont toujours inaccessibles. Tandis qu’à la médiathèque, inscriptions, emprunts et retours sont impossibles.

Les messageries électroniques institutionnelles des élus et des agents restent temporairement désactivées. Les demandes d’état civil se font soit au guichet, soit par courrier.

Photo d’illustration © Michael Vorobiev – Adobe Stock