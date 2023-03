Cyberattaque à Lille : on a ressorti la machine à écrire

« Au service État civil, les équipes ont ressorti la machine à écrire électrique. Cela permet d’assurer, malgré tout, l’enregistrement des actes de naissance et de décès au guichet. » C’est la Ville de Lomme qui le dit, dans un « flash info » relayé vendredi 3 mars. En toile de fond, la cyberattaque survenue à Lille.

Depuis sa fusion avec Lille en 2000, Lomme (27 755 habitants) a le statut de commune associée. Elle conserve ainsi quelques particularités, dont celles d’avoir un maire délégué, un officier d’état civil et un officier de police judiciaire.

Parmi les ressources que les deux villes partagent aujourd’hui, il y a le standard téléphonique. Aux dernières nouvelles, celui-ci est toujours fermé. Hellemmes (17 633 habitants), l’autre commune associée à Lille, en pâtit aussi.

Lille coupe les e-mails des élus et des agents

Hellemmes n’a pas entrepris de communication en ligne à propos de l’incident. Au contraire, donc, de Lomme, qui avait émis sa première alerte le même jour que Lille (1er mars). Dans son dernier flash info, elle souligne que l’accès téléphonique a repris sur certaines lignes.

Sur son site web se trouve en effet une liste de numéros joignables : service logement, police municipale, épicerie solidaire… La même page nous apprend que les démarches en ligne sont toujours inaccessibles. Première citée, Lomme Puce (kiosque famille) ne répond effectivement pas. TellMyCity (démocratie participative), en revanche, valide bien les inscriptions et au moins une démarche que nous avons testée (objet trouvé).

Toujours à Lomme, les adhésions ne sont plus possibles à la médiathèque L’Odyssée. Tout comme l’emprunt et le retour de documents.

Du côté de Lille, on fournit aussi une liste de lignes téléphoniques directes. Concernant les services publics, un mot d’ordre : ils sont maintenus… avec un fonctionnement adapté – qu’on aura constaté sur place avec, entre autres, des billetteries inopérantes.

🔴 Vous le savez, les Villes de Lille, Lomme et Hellemmes subissent actuellement une intrusion dans leur système d’information qui a des conséquences sur le fonctionnement des services municipaux. Retrouvez les numéros des services directement accessibles en cliquant ici 👇 — Ville de Lille (@lillefrance) March 2, 2023

Le diagnostic technique est toujours en cours, annonce la Ville de Lille. Elle réaffirme n'avoir constaté « aucune difficulté [...] sur les données stockées sur le système et les serveurs ». Par mesure de sécurité, on a temporairement désactivé les e-mails des élus et des agents de la Ville.

