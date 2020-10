Cybermoi/s 2020 : le Covid-19 perturbe l’agenda

Maintenu en présentiel, organisé en visio ou annulé ? La question peut se poser pour chacun des événements inscrits à l’agenda du Mois européen de la cybersécurité.

En France, où l’initiative se décline sous la bannière Cybermoi/s, la réponse se situe parfois au carrefour de ces options. Hacking Health l’illustre. Aux dernières nouvelles, ce « marathon d’innovation ouverte en santé » se tiendra bien à Besançon. Mais sans la partie showroom, que devait accueillir un hall d’hôpital. Les organisateurs se réservent la possibilité en outre de basculer « si nécessaire, en ligne ».

Stratégies également variées pour les événements étiquetés comme destinés à un public professionnel.

Du côté des Assises de la sécurité, on reste sur le mode présentiel, du 14 au 17 octobre au Grimaldi Forum de Monaco.

Le Cyberday Corsica se déroulera quant à lui entièrement en ligne, le 23 octobre. Alors que le Forum Aix-Marseille de la cybersécurité, prévu du 8 au 10 octobre, est reporté aux 8 et 9 avril 2021.

Même diversité de formats pour les conférences. Quand la CPME Indre-et-Loire a choisi le format visio pour sa conférence « Comment faire face à une attaque par rançongiciel ? » du 22 octobre, celle du Morbihan maintient le rendez-vous du 5 octobre au palais des Congrès de Lorient pour une soirée sur l’économie du département dans l’après-Covid.

Parmi les autres événements non étiquetés « pro » mais auxquels ce public pourrait s’intéresser, on mentionnera :

Le site cybermois.fr reprend l’ensemble de ces événements. Avec un bonus : une conférence que Bercy retransmettra en visio le 12 octobre. Sujet : « Prestataires et cybersécurité à l’ère du rançonnage numérique des Active Directory ».

