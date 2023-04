Cybersécurité : 5 métiers les plus cotés en France

Pentester, juriste et expert en cybersécurité industrielle font partie des professionnels parmi les plus demandés en France.

Le cabinet de conseil en recrutement Clémentine et la Cybersecurity Business School (CSB.School), acteur français de la formation continue et post-bac, dressent un panorama des 5 métiers de la cybersécurité parmi les plus cotés en France cette année 2023.

Comme a relevé la publication Les Echos Start, on y retrouve des fonctions associées au pilotage de la sécurité des systèmes d’information, au test d’intrusion et au chiffrement, à la conformité et à la protection des systèmes industriels.

Confrontée à la multiplication des menaces et à l’extension de la surface d’attaque, les entreprises expriment une demande supérieure à l’offre de profils qualifiés. Autant de professionnels qui peuvent prétendre aux salaires parmi les plus élevés du marché.

5 métiers cyber valorisés

1. Le pentester (ou testeur d’intrusion)

Le pentester ou testeur d’intrusion est chargé de tester la sécurité d’un système en simulant une attaque. Il identifie les vulnérabilités potentielles et signale les failles de sécurité à l’organisation concernée pour qu’elle puisse y remédier avant qu’un acteur de la menace ne l’exploite.

Le salaire annuel d’un pentester peut varier de 50 000 à 100 000 euros, en moyenne, en fonction de son expertise. Une certification CEH (Certified Ethical Hacker) ou OSCP (Offensive Security Certified Professional), par exemple, valide ses compétences.



2. RSSI (Responsable de la sécurité des systèmes d’information)

Le RSSI est en charge du pilotage de la démarche de cybersécurité de l’organisation, il s’assure de la mise en place d’outils et de processus opérationnels pour protéger les données et mettre à niveau la sécurité des systèmes d’information.

Profil expert, il définit la politique de sécurité des SI et veille à sa mise en oeuvre.

La salaire annuel d’un RSSI peut varier de 70 000 à 150 000 euros.

3. Ingénieur ou spécialiste en cryptographie

L’ingénieur ou spécialiste en cryptographie conçoit et met en œuvre des protections des systèmes et données contre les attaques et les intrusions en utilisant des techniques de chiffrement, hachage, signature numérique, échange de clés, etc.

Il maîtrise ainsi les techniques de chiffrement et de décryptage.

Le salaire annuel d’un spécialiste en cryptologie en début de carrière varie de 40 000 à 60 000 euros, en moyenne. Les ingénieurs expérimentés peuvent gagner 100 000 euros et plus.

4. Juriste en cybersécurité

Le juriste en cybersécurité est un professionnel du droit spécialisé dans les questions juridiques et de conformité réglementaire spécifiques au enjeux de sécurité cyber. Une personnalité chargée d’identifier les risques juridiques, de conseiller l’entreprise sur les questions de conformité réglementaire et de représenter l’entreprise lors de litiges liés à la cybersécurité.

Le salaire annuel d’une ou un juriste en cybersécurité peut varier de 40 000 à 120 000 euros, selon l’expérience, ainsi que la localisation, le secteur et la taille de l’entreprise.

5. Expert en cybersécurité industrielle

Un expert en cybersécurité industrielle est un professionnel spécialisé dans la protection des systèmes de contrôle industriel (ICS) et infrastructures critiques. Le salaire annuel d’un expert en cybersécurité peut varier de 50 000 à 100 000 euros, en fonction de l’expérience, la formation et les compétences certifiées, l’employeur et la localisation géographique.