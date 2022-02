Cybersécurité : 5 profils parmi les plus recherchés

Responsables SSI, consultants et chefs de projet font partie des profils les plus demandés pour faire face aux cyberattaques en France.

Quels sont les profils les plus recherchés pour faire face à la multiplication des cyberattaques ?

Le cabinet de recrutement Robert Half livre son classement des professionnels les plus recherchés, en France, pour faire face à la multiplication des cyberattaques.

On y trouve des fonctions associées au pilotage, au conseil, à la gestion d’incidents et au maintien d’un SI sécurisé.

Pilotage, conseil et stratégie

1. Consultant en sécurité informatique

Parmi les professionnels du conseil, le consultant en sécurité informatique est l’un des profils les plus demandés par les entreprises., relève le cabinet Robert Half.

Dans son panorama des métiers de la cybersécurité l’ANSSI indique :

« Le consultant en cybersécurité intervient au sein d’une société de services ou du pôle de conseil interne d’une organisation. Il propose,

à partir d’un diagnostic, des solutions, méthodes, outils, etc. qui répondent aux enjeux posés. » Par ailleurs, « Il peut contribuer à la définition de la stratégie de cybersécurité de l’organisation et à la mise en œuvre des solutions [dans ce domaine. »

Le salaire annuel moyen d’un consultant en sécurité informatique varie de 30 000 euros bruts, pour un profil débutant dans la profession, à 70 000 euros, pour un professionnel expérimenté.

2. Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)

En charge de la gestion de la sécurité, le RSSI assure le pilotage de la démarche de cybersécurité de l’organisation qui l’emploie. Il définit la politique de sécurité des SI et veille à sa mise en oeuvre. Il assure, selon le panorama ANSSI, la mise en place de solutions et de processus pour garantir la protection de données et la sécurité des SI.

Selon le guide des salaires du cabinet Robert Half, Le salaire annuel moyen d’un RSSI est compris entre 60 000 et 80 000 €.

Cependant, les rémunérations de certains spécialistes peuvent aller bien au-delà de ces montants. Ainsi, parmi 290 RSSI et directeurs de la cybersécurité membres du CESIN (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique), 43% déclarent plus de 100 000 euros de salaire sur l’année, en Île-de-France essentiellement.

3. Chef de projet cybersécurité

Il s’assure de la prise en compte des aspects de sécurité des SI dans le cadre de projets techniques ou métiers. Il peut travailler avec d’autres responsables de projet, avec ou au sein d’une DSI, et, lorsqu’il est question de traitement des données à caractère personnel, avec des juristes et le délégué à la protection des données (DPO), d’après l’ANSSI.

Selon une autre source (Gartner TalentNeuron 2021), le salaire d’un chef de projet cybersécurité en France peut varier de 38 000 à 49 000 € pour un débutant, de 49 000 à 75 00O € pour un profil expérimenté. Et ce en fonction des régions, du secteur et de la taille de l’entreprise qui l’emploie.

4. Architecte en cybersécurité

Il constitue l’autorité technique sur les architectures de sécurité, et veille à ce que les choix technologiques de projets informatiques et métiers soient en conformité avec les exigences de son entreprise.

Selon l’Apec, la émunération annuelle brute proposée dans 80 % des offres d’emploi cadre à l’attentgion des architectes en cybersécurité sont comprises entre 40 000 et 68 000 euros.

5. Analyste cybersécurité

L’analyste en cybersécurité étudie l’évolution des motivations et des modes opératoires des attaquants, pour que l’organisation ajuste sa stratégie de cybersécurité. Il peut aussi renseigner les CERT/CSIRT et et SOC.

Selon Pagegroup, la rémunération annuelle moyenne des analystes cybersécurité varie de de 45 000 à plus de 70 000 euros, selon le nombre d’années d’expérience, entre autres.