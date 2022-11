Cybersécurité : 6 outils de pentest open source

Image 1 parmi 6



Forme : script Python.

Licence : GPLv3

3,5k étoiles sur GitHub



Cibles prises en charge : CGI, GCH, Perl, PHP, Python, Ruby, ASP.NET (expérimental) et JSP (expérimental)



Peut détecter et exploiter les injections suivantes :



1 - Qui entraînent une réponse de la part de l'application

- Classiques (remplacement de la requête d'origine ou concaténation) : Shellshock (dans Bash), exfiltration ICMP (via ping), exfiltration DNS...

- Dynamiques (fonction eval())



2 - Techniques « à l'aveugle »

- Fondées sur l'introduction d'un délai d'exécution

- Fondées sur l'écriture des résultats dans un fichier