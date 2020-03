Cybersécurité : Accenture rachète Context

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le rythme des rachats ne faiblit pas dans le secteur de la cybersécurité. Accenture élargit ainsi son offre avec le rachat de Context Information Security, un cabinet de conseil britannique qui dispose de 250 collaborateurs et d’une présence en Allemagne, aux États-Unis et en Australie . Le montant de la transaction n’est pas dévoilé.

@AccentureSecure ’s family culture is a great fit for Context. We are genuinely excited to join forces to help clients better defend themselves against the world’s most advanced adversaries.https://t.co/K7kSD8WnBC pic.twitter.com/0bkeG51T1Y — Context (@CTXIS) March 6, 2020





» La clientèle de Context couvre plusieurs secteurs, notamment les services financiers, le gouvernement, l’aérospatiale et la défense, les infrastructures essentielles et plus encore. L’entreprise a joué un rôle important en aidant les organisations gouvernementales, les institutions financières et d’autres clients à répondre à la menace des cyberattaques avancées. » explique Accenture.

Depuis 2015, l’activité cybersécurité s’est renforcée à coup d’acquisitions notamment de :

Maglan (juin 2016 ; cyberdéfense)

Redcore (août 2016 ; conseil en cybersécurité)

iDefense (février 2017 ; SIEM acquis auprès de VeriSign)

Arismore (avril 2017 ; gestion des accès et des identités)

Deja vu Security (juin 2019 ; sécurisation de l’IoT)

La dernière opération en date est le rachat de l’ensemble des activités B2B de Symantec reprise à Broadcom en janvier dernier.