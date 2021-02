Cybersécurité : Alsid passe sous pavillon américain

Les opérations de croissance externe se multiplient dans la cybersécurité. Dernière annonce en date, celle du rachat d’Alsid par l’entreprise américaine Tenable (gestion des vulnérabilités) pour 98 millions de dollars en cash.

Alsid est une jeune pousse française fondée en 2016 à Paris par deux anciens ingénieurs de l’ANSSI*, Luc Delsalle et Emmanuel Gras. Pour réduire le risque d’intrusion dans les réseaux des entreprises, l’éditeur a conçu une solution d’analyse et de sécurisation en temps réel des infrastructures Active Directory (AD). Le service d’annuaire de Microsoft qui orchestre les droits d’accès des utilisateurs au réseau d’une organisation.

La croissance forte revendiquée par l’entreprise et la confiance de grands comptes clients (Orange, Vinci, Sanofi, Hong Kong Broadband Network…) ont convaincu les investisseurs auprès desquels Alsid a levé 13 millions d’euros en 2019. Et aiguisé les appétits.

AD, risques et cyber-exposition

« Le contrôle rigoureux des privilèges des comptes dans Active Directory est aussi fondamental pour réduire les risques que le suivi et la gestion du déploiement des mises à jour de sécurité. Comme nous l’avons vu avec la vague de hacks, allant du compromis sophistiqué SolarWinds aux attaques courantes de ransomwares », a déclaré Amit Yoran, CEO de Tenable. « Nous sommes impressionnés par les connaissances qu’Alsid apporte aux entreprises, et impatients de travailler avec leur équipe pour ajouter cet élément essentiel à la gestion des riques et de la cyber-exposition ».

Les fondateurs d’Alsid rejoindront la direction Tenable. L’acquisition devrait se conclure au début du deuxième trimestre 2021 et contribuer à environ 1 point de pourcentage à la croissance du chiffre d’affaires de Tenable cette année. L’entreprise basée à Columbia (Maryland) veut renforcer son expansion sur de nouveaux marchés à l’échelle mondiale.

L’accord concernant Alsid intervient d’ailleurs 14 mois après le rachat d’Indegy, spécialiste de la sécurité des systèmes de production industriels, pour 78 millions de dollars.

We’re excited to announce our plans to acquire @AlsidOfficial to expand risk-based #vulnerabilitymanagement with active directory risk and security assessment! https://t.co/B8fAKSFs97 — Tenable (@TenableSecurity) February 10, 2021

* Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information