Cybersécurité et analytique : priorités des budgets des DSI

IDG (International Data Group) a livré les résultats partiels d’une enquête* sur l’orientation des dépenses technologiques d’entreprises pour 2020. Plus de 200 directeurs des systèmes d’information (DSI) et managers IT ont participé au sondage.

Si 7% des responsables informatiques redoutent une baisse et 34% n’anticipent aucune évolution du budget, près de 6 répondants sur 10 (59%) prévoient une augmentation de l’enveloppe consacrée aux dépenses technologiques dans les mois à venir.

Les plus fortes hausses de budgets sont attendus dans les quatre domaines suivants :

1. La cybersécurité (mentionnée par 68% du panel).

2. Les outils décisionnels et d’analyse de données (63%).

3. La gestion des processus métier et l’automatisation des flux de travail (58%).

4. L’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) (56%).

IA et machine learning

En outre, 47% des répondants s’attendent à ce que l’IA et l’apprentissage machine aient l’impact le plus significatif sur leur organisation au cours des trois à cinq prochaines années.

L’analyse avancée de données en temps réel, l’Internet des objets (IoT) et la blockchain sont d’autres technologies de rupture à fort impact sur le business. De nouveaux fournisseurs de solutions peuvent être impliqués.

Si 38% des responsables IT pensent stabiliser leurs dépenses orientées vers ces fournisseurs de technologies émergentes, 34% prévoient une hausse du budget dédié. Les grands groupes et les entreprises de plus de 1000 employés étant plus susceptibles (40%) que les PME (31%) de renforcer leurs investissements dans ce domaine.

Selon une autre étude (celle du Gartner), les entreprises orientent toujours plus leurs investissements vers les offres cloud, des logiciels aux services gérés.

L’introduction de la 5G devrait conforter la tendance.

*(source : « CIO Tech Poll: Tech Priorities 2020 ».)