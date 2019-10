Cybersécurité : Atos s’offre IDnomic, spécialiste de la gestion d’identité

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

En négociation depuis l’été, le rachat d’IDnomic par Atos est officiel. Le montant de la transaction n’est pas communiqué. Seul son chiffre d’affaires 2018, d’un montant de 17 millions € est rendu public.

Créee en 2004 sous le nom de Keynetics ( le nom de sa raison sociale actuelle), ce spécialiste des PKI (Public Key Infrastructure ou infrastructure à clés publiques) avait acquis OpenTrust en 2011. On retrouve ses solutions technologie dans les domaines du chiffrement d’informations, de la sécurisation des données des passeports biométriques ou encore dans l’authentification des capteurs IoT.

IDnomic revendique 200 clients dans 25 pays. Ses solutions sont distribuées et intégrées par les grandes ESN comme Sopra Steria, Accenture ou Orange Business Services.

» L’expertise d’IDnomic en technologie PKI se décline dans de nombreux usages du quotidien permettant de protéger les identités numériques des personnes, des machines et des objets connectés. Ces solutions de confiance en mode Saas (Software as a Service) viennent compléter les offres de produits de cybersécurité d’Atos – notamment ses solutions de gestion des identités et des accès, protection des données, gestion de certificats de sécurité, ou encore de sécurisation de l’IoT. » précise Atos.

Composée d’une centaine de spécialistes, l’équipe d’IDnomic rejoint la division cybersécurité d’Atos qui en revendique plus de 5000 répartis dans 14 Security Operations Centers ( SOC) dans le monde.

IDnomic avait été lauréat d’un Silicon Cybersécurity Award en 2018.