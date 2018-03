Cybersécurité cloud : CyberArk acquiert Vaultive

L’éditeur de solutions de sécurisation des comptes à privilèges CyberArk vient d’annoncer le rachat des principaux actifs de Vaultive. Ce dernier est un fournisseur de solutions cloud de cybersécurité. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

L’entreprise est basée à Boston (Massachusetts), près du siège américain de CyberArk. Fondée en 2009, Vaultive a développé une plateforme CASB (Cloud Access Security Broker) basée sur se technologie brevetée de chiffrement de données dans le Cloud.

Par ailleurs, cette passerelle d’accès Cloud sécurisé intègre le support des interfaces de programmation (API) d’applications en mode SaaS.

Administrateurs et utilisateurs à privilèges

CyberArk déclare dans un communiqué vouloir s’appuyer sur la technologie de Vaultive pour apporter davantage de « visibilité et contrôle » aux utilisateurs disposant d’accès à privilèges et aux administrateurs du SaaS, IaaS et PaaS.

Enfin, pour Udi Mokady, président et CEO de CyberArk, le rachat de Vaultive permet à CyberArk de devenir « le seul fournisseur capable d’étendre la sécurité des comptes à privilèges aux administrateurs et aux utilisateurs métiers bénéficiant d’un accès à privilèges aux environnements Cloud avec ce niveau de précision et de contrôle ».

