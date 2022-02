Cybersécurité : Cloudflare acquiert Area 1 pour 162 millions $

Avec Area 1, Cloudflare ajoute à sa plateforme une brique de protection conçue pour bloquer les courriels d’hameçonnage avant qu’ils ne polluent les entreprises, leurs réseaux et systèmes.

Rompu aux opérations de croissance externe, Cloudflare annonce ajouter une brique de sécurité des emails à sa plateforme d’optimisation de la performance et de sécurité réseau. Le fournisseur de solutions a jeté son dévolu sur Area 1 Security. L’entreprise a été fondée à San Mateo (Californie) en 2013 par d’anciens membres de la National Security Agency (NSA).

L’offre cloud d’Area 1 est conçue pour bloquer les tentatives d’hameçonnage non détectées par des filtres existants. En 2021, 40 millions de campagnes de phishing auraient été bloquées par ce biais. Le risque de diffusion de programmes malveillants et ransomwares a ainsi été limité, selon les promoteurs du service.

Sécurité des courriels et « confiance zéro »

La technologie d’Area 1 fonctionne avec tout programme de messagerie et sera intégrée à la plateforme Cloudflare de sécurité « zero trust ». Cette « confiance zéro » consiste à toujours vérifier avant d’autoriser ou de bloquer un accès aux applications et microservices de l’entreprise.

« Soyons clairs : les emails constituent la plus grande source d’exposition pour n’importe quelle entreprise », déclare dans un billet de blog John Graham-Cumming, CTO de Cloudflare. Le spécialiste de la performance et de la sécurité réseau, lui-même, dit se trouver « sous le feu d’attaques multiples ». Pour mieux se protéger, il utilise les services d’Area 1 depuis plusieurs mois.

« La raison pour laquelle Area 1 est capable de mieux faire que d’autres fournisseurs est double. Tout d’abord, l’entreprise a développé une plateforme de données remarquable pour identifier des canevas dans les emails. Quelle la provenance d’un courriel ? À quoi ressemble-t-il ? De quelle adresse IP est-il issu ? Par ailleurs, Area 1 est actif dans la sécurité des emails depuis neuf ans. Depuis, ils ont amassé une mine précieuse de données de renseignement sur les menaces. En outre, ils ont utilisé ces données pour nourrir des modèles d’apprentissage automatique de pointe afin d’agir de manière préventive contre les menaces », a-t-il ajouté.

Le rachat d’Area 1 Security pour un montant 162 millions de dollars doit être finalisé au début du deuxième trimestre 2022. Il viendra conforter la présence de Cloudflare sur le marché de la sécurité des emails. Le fournisseur de solutions y est officiellement entré en 2021 avec le lancement de l’offre Advanced Email Security Suite et d’outils tiers.

Selon Crunchbase, Clouflare a négocié neuf acquisitions depuis sa création en juillet 2009, dont les rachats de Linc et Zaraz dernièrement. En France, le groupe américain a ouvert une implantation en 2020.