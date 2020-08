Cybersécurité : croissance solide grâce aux services gérés

Le marché des produits de cybersécurité continue de croître, rapporte IDC.

Selon le cabinet d’études, les dépenses mondiales en logiciels, matériels et services de sécurité devraient atteindre 125,2 milliards de dollars en 2020 (+6% par rapport à 2019). Puis croître de 8,1% par an en moyenne pour peser 174,7 milliards de dollars en 2024.

Le segment des services de sécurité (services managés, intégration, conseil, formation) est le mieux orienté. Il capterait à lui seul près de la moitié des investissements cette année. De surcroît, il progresserait de 10,5% en moyenne chaque année d’ici 2024.

Le Covid-19 impacte à la baisse certaines dépenses IT. En revanche, l’investissement dans les services de sécurité progresse, « en particulier dans les services externalisés ; comme les services de sécurité managés (MSS) et ceux de la détection et de la réponse gérées (MDR) », a déclaré Christina Richmond, vice-presidente de programme chez IDC.

La croissance est moins marquée dans les logiciels de sécurité (+2,6% de croissance attendue en 2020, +4,4% en 2021). Mais le software reste le deuxième segment du marché grâce, entre autres, à une demande soutenue de solutions de sécurité des terminaux, d’analyse, d’orchestration et de réponse aux incidents.

Enfin, le matériel de sécurité arrive en troisième position (moins de 4% de hausse attendue en 2020, +9,6% en 2021). L’investissement est davantage orienté vers la sécurité réseau, dont les pare-feux, la détection et la prévention des intrusions, la gestion unifiée des menaces ou encore les réseaux privés virtuels (VPN hardware).

(crédit photo © Shutterstock)

