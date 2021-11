Cybersécurité : CrowdStrike acquiert SecureCircle

CrowdStrike, spécialiste de la protection des « endpoints », a annoncé acquérir SecureCircle, un service en mode SaaS de cybersécurité fondé en 2016 par Jeff Capone et Artem Tsai.

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été communiqués.

L’opération doit permettre à CrowdStrike de renforcer les capacités de sécurité Zero Trust appliquées aux données stockées, partagées et accessibles « depuis les terminaux ». Il s’agit de vérifier avant d’autoriser ou de bloquer un accès aux données de l’entreprise cliente.

CrowdStrike ambitionne ainsi d’établir « un nouveau standard » de protection sur endpoints en connectant l’approche Zero Trust aux appareils, à l’identité des utilisateurs et, grâce à l’acquisition de SecureCircle, aux données auxquelles ils accèdent.

En effet, avec la technologie de SecureCircle, CrowdStrike peut appliquer le chiffrement de données où qu’elles se trouvent : en transit, au repos et/ou en cours d’utilisation. George Kurtz, cofondateur et CEO de CrowdStrike, l’a expliqué dans un billet de blog.

La technologie de SecureCircle sera combinée à l’offre Zero Trust Assessment (ZTA) du fournisseur basé à Sunnyvale, Californie. L’outil fournit des évaluations « en temps réel » de la posture de sécurité sur tous les points de terminaison d’une organisation.

