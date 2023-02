Cybersécurité : les déboires de Cyren

Cyren, éditeur de solutions de sécurité de messagerie et de détection des menaces pour entreprises et OEM, a validé un plan de suppression de la quasi-totalité de ses équipes.

Et ce « en réponse aux conditions actuelles du marché et aux défis associés à la mobilisation de capitaux supplémentaires », a expliqué l’éditeur logiciel.

L’absence de liquidités supplémentaires risque d’affecter les flux de trésorerie de l’entreprise. Celle-ci ne serait ainsi plus en mesure de répondre au besoin à court terme de fonds de roulement, a ajouté la direction de la société basée à McLean (Virginie).

Le cours de l’action de la firme a chuté de 44% le 1er février, lors de l’annonce.

121 ingénieurs R&D, architectes logiciels, commerciaux et professionnels des fonctions support vont perdre leur emploi.

Cyren rejoint ainsi les nombreuses entreprises des technologies, PME et multinationales, qui ont annoncé ces derniers mois de vastes plans de restructuration.

Microsoft, un de ses partenaires stratégiques, fait partie de celles-ci.

Les analystes de marché font preuve d’un relatif optimisme, malgré tout.

C’est le cas notamment de Gartner concernant des investissements IT qui résistent à la récession. John-David Lovelock, l’un de ses vice-présidents, déclarait récemment :

« Une économie turbulente a changé le contexte des décisions commerciales et peut amener les DSI à devenir plus hésitants, à retarder les décisions ou à réorganiser les priorités. On le constate avec les remaniements engagés dans certaines entreprises B2B, en particulier celles qui ont surinvesti dans la croissance » durant la première phase de la pandémie (2020).

Cyren étudie toutes les options, liquidation incluse

Le catalogue de Cyren inclut aujourd’hui des solutions et services de :

– Sécurité de messagerie

– Sandboxing cloud

– Filtrage DNS

– Renseignement sur les menaces

La société actuellement dirigée par Brett Jackson (CEO) s’adresse aux entreprises et aux fournisseurs de l’écosystème. Outre Microsoft, Google et Check Point en font partie.

Cyren dit protéger par le biais de ses solutions de sécurité 100% cloud plus de 1 milliard d’utilisateurs à travers le monde. La base de clients pourrait changer de mains.

Cyren a précisé étudier toutes les options stratégiques à sa disposition, de la vente d’actifs à la liquidation pure et simple de l’entreprise fondée en 1991 à Herzliya (Israël).

(crédit photo © Shutterstock)