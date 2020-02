Cybersécurité : Dell vend RSA pour un montant de 2 Md$

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les négociations engagées ont abouti. Dell Technologies a finalement signé l’accord de vente de sa filiale RSA Security à un consortium dirigé par Symphony Technology Group.

L’accord inclut RSA Archer, NetWitness Platform, SecurID, Fraud & Risk Intelligence et la RSA Conference. L’opération d’un montant de 2,07 milliards de dollars doit être bouclée d’ici six à neuf mois.

Outre le fonds d’investissement Symphony Technology Group, la société de gestion AlpInvest Partners et le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan font partie du consortium formé pour acquérir RSA Security.

Optimiser le portefeuille de marques

RSA revendique plus de 12 500 clients dans le monde. L’entreprise fournit des solutions de gestion des informations et événements de sécurité (SIEM), management du risque et de la conformité, gestion des identités et des accès (IAM) et prévention des fraudes. La société est surtout connue pour ses tokens (jetons d’authentification) SecurID. Elle l’est également pour sa conférence annuelle qui engage un réseau étendu de partenaires.

Mais RSA, entité dont Dell a hérité lors du rachat d’EMC en 2016, affronte une concurrence exacerbée sur le marché des solutions de cybersécurité. Quand Dell, de son côté, cherche à optimiser son portefeuille de marques et à réduire sa dette.

Le groupe IT américain dirigé par Michael Dell veut aussi intégrer la sécurité dès la conception de ses produits. Jeff Clarke, directeur des opérations (COO) et vice-président de Dell Technologies, s’en est expliqué dans un billet de blog. Au cours des trois dernières années, « les stratégies de RSA et de Dell Technologies ont évolué pour répondre à différents besoins commerciaux avec différents modèles de mise sur le marché », a expliqué le dirigeant.

Et d’ajouter : « la vente de RSA nous apporte une plus grande flexibilité pour nous concentrer sur l’innovation intégrée au sein de Dell Technologies. » Elle permet, par ailleurs, à « RSA de se concentrer sur sa stratégie visant à fournir aux équipes de gestion des risques, de sécurité et de la lutte contre la fraude la capacité de gérer le risque numérique de manière globale. »

(crédit photo © shutterstock)