Cybersécurité : des employés conscients des enjeux, mais rétifs

Le recours massif au travail à distance a renforcé la conscience du risque cyber chez les employés, mais les meilleures pratiques de cybersécurité sont rarement appliquées. C’est le principal enseignement d’une étude* internationale publiée par Trend Micro. 13 200 télétravailleurs ont été interrogés au printemps 2020. 27 pays sont concernés.

72% des répondants (77% en France) disent être plus conscients des politiques de cybersécurité de leur entreprise qu’ils ne l’étaient avant le recours massif au télétravail en situation de crise sanitaire.

Ils sont plus nombreux encore (85% dans le monde, 79% en France) à déclarer prendre au sérieux les directives du département informatique. 81% (73% en France) se disent même « en partie » responsables de la cybersécurité. En outre, 64% (62% en France) admettent qu’utiliser des applications personnelles sur un terminal d’entreprise peut être risqué pour la sécurité des réseaux et systèmes d’information de leur organisation.

Mais les bonnes pratiques dans ce domaine son souvent négligées.

56% des professionnels interrogés disent utiliser une ou des apps qui échappent au contrôle de l’IT sur le terminal fourni par leur employeur. 66% reconnaissent transférer des données d’entreprise vers ces applications. Par ailleurs, 4 télétravailleurs sur 10 (39% dans le monde, 44% en France) accédent « souvent » ou « toujours » à des données de l’entreprise depuis un appareil personnel (ordinateur, smartphone, périphérique USB…).

« Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, ignorer sans vergogne les directives en matière de cybersécurité n’est plus une option viable pour les employés », a déclaré Bharat Mistry, stratège principal Sécurité chez le fournisseur de solutions Trend Micro.

Certes, la majorité prend au sérieux ces directives. Cependant, de nombreux individus passent outre. Certains ignorent l’existence de ces instructions, d’autres, plus au fait, bafouent à dessein les règles qui leur sont imposées. Trend Micro recommande donc aux entreprises de privilégier une formation « adaptée » à différents profils de collaborateurs, plutôt que de proposer à tous un même programme de sensibilisation à la sécurité IT.

*« Heads in the Clouds » – Trend Micro, 2020.

(crédit photo © Shutterstock)

