Cybersécurité et PME : Bpifrance lance son « Diag Cybersécurité »

Avec son offre « Diag Cybersécurité », Bpifrance propose d’accompagner les PME dans l’évaluation de leur expositions aux risques cyber. Et de financer la moitié du coût du diagnostic.

Comment renforcer la protection cyber des PME ? La question est posée depuis de nombreuses années et particulièrement avec la pandémie de Covid 19 qui a vu les attaques sur les systèmes d’information se multiplier.

Bpifrance poursuit sa mission d’accompagnement des entreprises sur cette problématique en lançant un » Diag Cybersécurité « .

Le principe ? Un consultant spécialisé est chargé de réaliser le diagnostic de cybersécurité en quatre étapes. Après un entretien de « pré-cadrage » avec le dirigeant de la PME et le responsable du système d’information, une visite sur le site principal de l’entreprise permet d’évaluer son niveau de maturité cyber et de livrer un diagnostic comprenant les actions à entreprendre et la priorisation de leur mise en œuvre selon la complexité.

Un « Diag Cybersécurité » réalisé en 4 étapes

« Ce diagnostic vise à donner aux PME les armes pour se défendre et à diffuser une véritable culture de la cybersécurité en les accompagnant dans la prévention du risque d’attaques et dans la sécurisation de leur système d’information. », explique Guillaume Mortelier, Directeur Exécutif en charge de l’Accompagnement de Bpifrance.

Bpifrance subventionne le « Diag Cybersécurité » à hauteur de 50 % de son coût de 2 200€ HT, pour chaque site évalué.

Quel est le profil des consultants cyber ? « Ces intervenants ont été sélectionnés en fonction de leurs niveaux d’expériences en audit organisationnel et physique, de leur compréhension des enjeux des PME, des certifications qu’ils possèdent, mais aussi de leurs qualités pédagogiques et méthodologiques. » précise la banque publique d’investissement.