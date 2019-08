Cybersécurité : Facebook rend « TMK » open source

Facebook a confirmé rendre open source deux de ses algorithmes de détection de photos et de vidéos similaires ou dupliquées. « PDQ » et « TMK +PDQF » sont concernés.

PDQ est un algorithme de détection de photos identiques inspiré de pHash. La technologie de « video-matching » TMK +PDQF a été développée par l’équipe de Facebook AI Research (FAIR) et des chercheurs de l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie (Italie).

Ils permettent, par le biais d’une empreinte, de comparer des fichiers par rapport à des exemples connus de contenus illicites (pédopornographie, promotion du terrorisme, etc.).

L’enjeu consiste à mieux lutter contre la diffusion et le partage de contenus illicites.

Disponibles sur GitHub

PDQ et TMK +PDQF sont désormais disponibles sur la plateforme de code partagé GitHub .

« Nos partenaires dans l’industrie, les développeurs et les organisations à but non lucratif peuvent les utiliser pour identifier plus facilement du contenu abusif », ont déclaré les responsables sécurité/intégrité de Facebook dans un billet de blog.

L’écosystème est ainsi appelé à « partager des empreintes numériques (hashes) qui correspondent à différents types de contenus illicites ». Pour rendre le réseau social et son environnement plus sûrs.

En outre, « [PDQ et MK+PDQF] fournissent une couche supplémentaire de protection » à celle fournie par des technologies existantes de correspondance (matching) de contenus.