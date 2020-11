Cybersécurité : FireEye s’offre Respond Software pour 186 M$

FireEye, dans lequel Blackstone et ClearSky ont investi, va compléter son offre du moteur de détection et réponse à incidents de Respond Software.

FireEye a confirmé avoir acquis Respond Software pour 186 millions de dollars.

La société fondée en 2016 à Mountain View (Californie) a développé Respond Analyst, un moteur de détection et réponse à incidents (XDR, eXtended Detection and Response).

Comme l’a souligné FireEye par voie de communiqué, un tel logiciel « accélère les enquêtes et la réponse aux cyberattaques en automatisant la corrélation des preuves d’attaques multisources à l’aide de modèles scientifiques de données en mode cloud ».

Le rachat de Respond Software va permettre à FireEye d’ajouter des capacités d’automatisation d’opérations de cybersécurité à sa plateforme Mandiant Advantage, une solution en tant que service (SaaS) de renseignement sur les menaces (threat intelligence).

Parallèlement à ce rachat, FireEye a annoncé que la société new-yorkaise de capital-investissement Blackstone a injecté 400 millions de dollars dans l’entreprise.

Blackstone entre au conseil de FireEye

L’ investissement stratégique, auquel a contribué la société de capital-risque ClearSky, a été opéré par l’entité Tactical Opportunities de Blackstone.

Un des managing directors du fonds d’investissement, Viral Patel, va entrer au conseil d’administration de la firme de cybersécurité basée à Milpitas (Californie).

« Blackstone et FireEye ont une vision commune du rôle unique que FireEye peut jouer pour relever les défis de plus en plus sophistiqués de la cybersécurité auxquels leurs clients sont confrontés », a-t-il déclaré. « Nous sommes ravis de nous associer au conseil d’administration et à la direction de l’entreprise pour accélérer l’exécution de leur vision ».

FireEye va pouvoir soutenir différentes initiatives, dont l’acquisition de Respond Software. La seconde de l’année après l’achat de Cloudvisory en janvier 2020.