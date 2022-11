Cybersécurité : quelle force de frappe pour l’État ?

« On sait sur quels critères les 750 sociétés sont ‘élues’ ? » « Et par extension, quelles seront [celles] qui [pourront] prendre en charge les prestations attendues et donc facturées ? » Une question en a entraîné une autre ce 16 novembre sur la page LinkedIn de l’European Cyber Week, en réaction à un post. Son sujet : les annonces que venait de faire Jean-Noël Barrot.

Le ministre délégué à la Transition numérique avait officialisé le déblocage d’une enveloppe de 30 M€. Prise sur le budget* de la stratégie nationale de cybersécurité, elle doit soutenir plusieurs mesures à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités.

750, c’est le nombre de PME et d’ETI censées bénéficier du « bouclier cyber ». Qui prendra la forme d’un package audit/conseil/formation.

Du côté des collectivités et des administrations, le programme des « parcours renforcés de sécurisation » va se poursuivre. Avec, d’une part, 50 nouveaux entrants. Et de l’autre, une prolongation pour 125 participants de la première vague. L’enveloppe initiale pour ce dispositif annoncé en 2021 était de 100 M€. « Il est intéressant de noter que l’hôpital de Corbeil-Essonnes [attaqué en août] n’en était qu’au début du parcours. Alors que la mairie de Caen [touchée en septembre], qui avait bénéficié du programme, a pu mettre à l’abri ses données sensibles en quelques minutes », aura fait remarquer Jean-Noël Barrot.

* Les mesures ci-présentées entrent dans l’axe « Soutenir l’adoption de solutions cyber » de la stratégie nationale. Budget prévisionnel : 176 M€, dont 156 M€ de fonds publics.

Illustration principale © studio v-zwoelf – Adobe Stock