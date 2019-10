Cybersécurité : Fortinet absorbe enSilo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fortinet réalise une nouvelle opération de croissance externe. La multinationale américaine de la sécurité réseau et endpoints a confirmé lundi 28 octobre avoir acquis enSilo.

L’éditeur basé à San Francisco fournit aux entreprises des solutions de protection des terminaux contre les cyberattaques, l’exfiltration de données et les ransomwares.

La technologie de détection et intervention sur les terminaux (EDR – Endpoint Detection and Response) d’enSilo va rennforcer les capacités des solutions suivantes : FortiSIEM (gestion des informations et des événements de sécurité), FortiInsight UEBA (analyse du comportement de l’utilisateur et de l’entité) et FortiNAC (contrôle d’accès) de Fortinet.

L’éditeur de Sunnyvale (Californie) ambitionne ainsi de renforcer son offre de sécurité des réseaux (IoT inclus) et des enpoindts, à l’attention de fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP) et d’entreprises de différentes taille.

« Fabrique de sécurité »

Le montant du rachat n’a pas été précisé. Mais avant ce rachat, enSilo, entreprise fondée en 2014, était déjà partenaire de Fortinet et avait levé 57,5 millions de dollars auprès de différents investisseurs.

« En rachetant enSilo, nous ajoutons des capacités automatisées, en temps réel, de détection et de réponse à notre « fabrique de sécurité » (Security Fabric) pour protéger davantage les terminaux et les données correspondantes à la périphérie du réseau », a déclaré dans un billet de blog Ken Xie, fondateur, président du conseil et CEO de Fortinet.

Rompu aux opérations de croissance externe, Fortinet a acquis 12 entreprises de sécurité, à ce jour, dont Bradford Networks l’an dernier.

(crédit photo © shutterstock)