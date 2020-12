Cybersécurité : Fortinet absorbe Panopta

Rompu aux opérations de croissance externe, Fortinet a annoncé avoir acquis pour un montant resté confidentiel, Panopta, fournisseur d’une plateforme de monitoring réseau.

L’entreprise basée à Chicago a développé une offre SaaS de visibilité et de gestion automatisée des réseaux et de leurs composantes : services, équipements, serveurs, machines virtuelles et autres conteneurs, déployés localement et/ou dans le cloud.

Fortinet a précisé sur son blog intégrer l’offre à sa Security Fabric pour un déploiement auprès des fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP) et d’entreprises clientes.

De plus, la combinaison des technologies des deux entreprises américaines permettra, selon les parties intéressées, d’améliorer la surveillance en temps réel et l’efficacité de l’infrastructure qui sous-tend les services de sécurité de Fortinet.

Supervision réseau et réponse à incident

Avec Panopta, Fortinet dit proposer au marché une plateforme réseau et sécurité, dotée de fonctionnalités renforcées de monitoring, détection et réponse à incident.

Ces capacités enrichies incluent :

– une surveillance unifiée et une gestion automatisée des incidents de sécurité IT

– plus de 50 points de présence (PoPs) mondiaux

– un monitoring des instances Kubernetes et PaaS dans les clouds AWS et Azure

– un flux d’alerte configurable avec intégrations pour des applications tierces

– des services dédiés aux partenaires revendeurs de Fortinet

Pour Ken Xie, CEO fondateur et président du conseil de Fortinet, Panopta apporte à la gamme du groupe « davantage de visibilité réseau et de fonctions agiles de remédiation pour les environnements hybrides », de la périphérie du réseau (edge) au cloud.