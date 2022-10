Cybersécurité : la réponse de Fortinet à la pénurie de talents

Les parties prenantes font le constat suivant : la cybersécurité souffre d’un déficit de professionnels qualifiés par rapport à la demande exprimée par les entreprises.

Multinationale du secteur, Fortinet s’est donc « engagée » à contribuer aux formations et certifications de cybersécurité d’un million de personnes d’ici 2026. Et ce avec le soutien de partenaires de formation et d’écoles.

En France, la Cybersecurity Business School (CSB.School), nouvel acteur sur le marché de la formation cyber post-bac, fait partie de ce réseau.

L’école a notamment opté pour la certification Fortinet Network Security Expert (NSE).

Ce programme de certification en huit niveau cible les professionnels, des administreurs en cybersécurité aux ingénieurs systèmes, qui souhaitent valider leurs connaissances de la sécurité réseau (conception, configuration, dépannage).

Thomas Guilloux, qui a cofondé avec Patrice Chelim et Guillaume Collard la CSB.School, s’en explique. « Les formations et certifications Network Security Expert du Fortinet Training Institute sont des clés de voûte de notre cursus », déclare-t-il. L’école, qui vient d’ouvrir ses portes à Lyon, propose aux étudiants un Bachelor spécialiste en cybersécurité et un Mastère manager en cybersécurité. Une formation intra-entreprise sera diponible à partir de 2023.

Et d’ajouter : « les formations Fortinet [utilisées] dans nos classes et les dispositifs de sécurité Fortinet [déployés] au sein de notre plateforme de simulation SOC, IT & OT nous permettent de fournir un programme pertinent à nos étudiants et d’encourager de nouveaux talents ».

Former et certifier de nouveaux talents

Comment former une plus grande variété de profils ?

La CSB.School a fait le choix d’un modèle dans lequel les entreprises prennent en charge « 100% des frais » couvrant les certifications et la formation pratique.

Fortinet, de son côté, s’appuie sur de nombreux partenaires et dit avoir franchi plus d’un million de certifications NSE décernées à ce jour.

Pour quels résultats ?

Selon un récent rapport* livré par le groupe de Sunnyvale (Californie), 95% des 1200 décideurs IT et Cyber interrogés estiment que les certifications impactent positivement l’activité de leur organisation.

Par ailleurs, 81% des 1200 décideurs IT et Cyber interrogés disent orienter leurs recrutements vers des profils dont les compétences ont été certifiées. De surcroît, 91% se déclarent prêts à payer pour que leurs collaborateurs obtiennent des certifications qui valident leur expertise.