Cybersécurité : Hexatrust se mobilise face au coronavirus

« Ne laissons pas cette pandémie terrestre générer une pandémie numérique, et les organisations déstabilisées par des cyberattaques ! Les Opérateurs de Services Essentiels, les établissements de santé ou l’ensemble des entreprises aujourd’hui sont totalement numériques et il est indispensable de les accompagner dans les jours et les semaines particulières à venir pour assurer leur résilience. Nous nous engageons à leurs côtés. C’est de notre responsabilité de veiller à la sécurisation et disponibilité des accès et des données, des organisations qui mettent en place un plan de continuité d’activité. » explique Jean-Noël De Galzain, Président de Hexatrust.

Les membres @Hexatrust se mobilisent et soutiennent les organisations impactées par la crise sanitaire du #coronavirus et mettent à disposition leurs solutions : https://t.co/PTtvebSUa7 pic.twitter.com/OAj6FuM5eZ — HEXATRUST (@Hexatrust) March 18, 2020

Plusieurs membres du groupement d’entreprises françaises de cybersécurité vont ainsi proposer d’accéder gratuitement pendant la période de confinement ( certains évoquent une période gratuite de 3 mois) à leur service. Wallix et Atempo avaient déjà communiqué individuellement sur leur engagement la semaine dernière.

Hexatrust et Cesin, mêmes inquiétudes

De la sécurité des accès avec Brainwave GRC à la détection d’intrusion avec Gatewatcher en passant par la sécurité des emails avec Vade Secure, une vingtaine d’offres sont proposées.

Depuis le déclenchement de la pandémie, les attaques contre les systèmes d’information redoublent d’intensité. La semaine dernière, le Cesin ( association de RSSI) lançait un signal d’alarme sur la situation.

« Nous avons pu observer les premiers malwares qui infectent de sites et Apps concernant le coronavirus. Par exemple, un malware Corona-virus-Map.com.exe. Et bien d’autres. » soulignait Mylène Jarrossay, sa présidente.

Et de citer des projets prioritaires pour l’agenda des responsables de la cybersécurité, en particulier celui de renforcer la résistance des connexions VPN et des solutions de MFA ainsi que la gestion d’un parc de postes de travail « massivement sortis » de l’entreprise.