Cybersécurité : IBM s’offre la start-up Spanugo

IBM a annoncé signer l’accord définitif d’acquisition de la start-up Spanugo. L’entreprise fondée en 2017 à Santa Clara (Californie) a développé une offre de solutions de gestion de posture de sécurité et de conformité dans le cloud hybride.

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. En revanche, IBM a précisé que la technologie de Spanugo va intégrer les services d’IBM Cloud à destination des marchés hautement réglementés. La finance en tête. La solution équipera notamment un centre de contrôle de sécurité du « cloud public mondial prêt pour les services financiers ».

Ce projet a été dévoilé par Big Blue et Bank of America en fin d’année 2019 pour répondre aux exigences de conformité, sécurité et résilience du secteur des services financiers.

« L’intégration de la technologie de Spanugo dans notre cloud public pour les services financiers aidera nos clients à fournir des preuves de leur conformité continue, en temps réel » a déclaré Howard Boville. Le dirigeant, ancien CTO de Bank of America, a été récemment nommé vice-président en charge de la plateforme cloud d’IBM. Les secteurs de la santé, de l’assurance et des télécommunications sont également ciblés.

Spanugo va alimenter une suite de fonctionnalités cloud IBM à leur attention.

« L’expérience de Spanugo dans le domaine de la gestion des postures de sécurité est un complément naturel aux offres de cloud public d’IBM », a déclaré R ‘Doc’ Vaidhyanathan, cofondateur et chef de produit de Spanugo. « En rejoignant IBM […], nous sommes en mesure de servir largement les entreprises de tous les secteurs qui nécessitent une posture de cybersécurité vérifiable en temps réel et prête pour l’audit. »

D’autres qu’IBM ont aussi fait le choix d’une composante CSPM (Cloud security posture management). C’est le cas notamment de Zscaler qui a racheté Cloudneeti en avril dernier.

