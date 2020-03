Cybersécurité : IBM diffuse ses bonnes pratiques avec X-Force Command

Réagit-on mieux aux cyberattaques une fois qu’on y a été confronté ? IBM a pris ce parti avec son « centre d’opérations cybertactiques » X-Force Command ouvert depuis 2016 aux États-Unis, à Boston.

Décliné en une version nomade, il a investi les routes d’Europe début 2019. Le semi-remorque de 23 tonnes s’inspire des centres d’opérations tactiques utilisés par les postes de commandement militaire ou de premiers secours. Il peut faire office de cellule de surveillance sur site, mais aussi de plate-forme d’entraînement.

C’est dans cette configuration que le X-Force Command est revenu s’installer à l »hippodrome de Saint-Cloud, pour 15 jours. Objectif : former les organisations à la réponse aux crises, dans le cadre d’expériences ludifiées fondées sur trois scénarios réels :

L’environnement informatique du X-Force Command comprend 20 stations de travail et un cluster VMware basé sur une baie SSD de 100 To. Il repose sur une connexion satellite / cellulaire à 1 000 Mbit/s, additionnée d’une alimentation électrique autonome (générateur de 47 kW).

IBM peut organiser des sessions personnalisées… payantes.

Le groupe ne communique pas de tarification. Tout au plus affirme-t-il avoir accueilli, à l’échelle mondiale, quelque 5 000 organisations dans ses différents centres X-Force Command. Essentiellement des grands comptes, mais aussi des écoles et des universités.

