Cybersécurité : la Guyane lance son Clusir

Et de 15 ! La Guyane dispose désormais de son Clusir, le 15ème* du nom. « La création du Clusir Guyane matérialise notre rôle dans l’aide et l’accompagnement de la Guyane concernant les challenges qu’elle devra relever en matière de cybersécurité. Cela va également nous permettre de prendre connaissance des besoins du territoire et de contribuer à organiser la réponse à y apporter » explique Garry Weishaupt, son président.

Rappelons qu’un Clusir est une association régionale liées au Clusif par une convention.

Objectif du Clusir Guyane : rassembler les acteurs locaux et nationaux de la cybersécurité sur un territoire qui manque encore d’experts et d’organismes d’information pour accompagner ses populations et ses organisations vis-à-vis des bonnes pratiques.

« La Guyane est une région à l’économie fragile, extrêmement décentralisée et la Covid a fait exploser les usages des services en ligne des administrations et des entreprises privées, ce qui rendait nécessaire d’organiser tant la sensibilisation aux bonnes pratiques des personnes que de créer un point de référence en cybersécurité pour tous les acteurs publics et privés. » précise Garry Weishaupt.

Le Clusir Guyane vient s’ajouter aux 14 régions actives déjà membre de ce réseau :

*Aquitaine, Bretagne, Caraïbes, Champagne-Ardennes, Est, Nord de France, Normandie, Ouest, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Réunion, Occtanie-Mediterrannée, Rhône-Alpes etTahiti.