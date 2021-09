Cybersecurité : le Clusir Bretagne est lancé

Et de 12 ! Avec l’ouverture du Clusir Bretagne, le Club de la sécurité de l’information français (CLUSIF) poursuit le maillage du territoire. C’est aussi la fin d’une anomalie tant la région dispose d’un ancrage fort dans l’éco-système cyber hexagonal.

Depuis 2014, Rennes est le siège du Pôle d’excellence Cyber créé par le ministère des Armées et le Conseil régional de Bretagne pour développer les compétences technologiques et humaines du secteur.

Le @clusif communique sur son nouveau relai en province.https://t.co/Up5h8j4cC2 — Clusir Bretagne (@ClusirBretagne) September 8, 2021

Le nouveau Clusir s'installe donc sur un terrain très favorable pour développer, à l'instar des 11 autres, sa mission et créer des liens entre les RSSI et les autres acteurs, notamment les offreurs de solutions et de services. Il sera présidé par Ayoub Sabbar, le CEO et fondateur de l'ESN spécialisée Ornisec.

Rappelons que les 12 Clusir* sont des associations régionales liées au Clusif par une convention et se positionnent comme des relais régionaux de ses actions.

*Aquitaine, Caraïbes, Champagne-Ardennes, Est, Nord de France, Normandie, Ouest, Provence-Alpes-Côte d'Azur, réunion, Occtanie-Mediterrannée, Rhône-Alpes etTahiti.