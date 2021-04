Cybersécurité : Linkbynet regroupe ses forces

En créant l’entité Linkbynet CyberSecurity, le spécialiste du Cloud rassemble ses activités dédiées à la cybersécurité. Objectif : proposer une réponse complète aux problématiques de sécurisation des systèmes d’information de plus en plus « cloudifiés ».

» Répondre aux cybermenaces aujourd’hui exige une approche à 360° des enjeux de cybersécurité : audit, gouvernance, sécurité cloud et sécurisation des applications et développements. » explique David Hozé, le directeur de Linkbynet CyberSecurity.

C’est pour répondre à cet enjeu que Linkbynet a regroupé ses actifs de cybersécurité. D’un côté Wise Partners, société française de conseil en cybersécurité acquise en 2019. De l’autre, Securiview, spécialiste du SOC, racheté en 2018. S’y ajoute son expertise historique dans les services d’infogérance et du cloud, secteur sur lequel il travaille avec les trois CSP américains leaders du marché mais aussi Alibaba Cloud.

Linkbynet CyberSecurity rapproche cloud et cybersécurité

“Le rapprochement de nos trois entités était très naturel, et permet de combiner l’hyper expertise de Securiview, l’approche pragmatique de Wise Partners avec les briques technologiques en infogérance et cloud maîtrisées par Linkbynet. Avec plus de 140 talents réunis au sein de Linkbynet CyberSecurity, notre ambition est de devenir le cabinet européen leader de la sécurité cloud.” poursuit David Hozé.

Il estime que le contexte de recrudescence des cyberattaques impose ce mouvement de concentration : “ Seuls des acteurs à la taille critique peuvent intervenir sur les enjeux du moment : la sécurité du cloud, la mise à jour constante des expertises, l’agilité opérationnelle et la capacité à agir en temps réel.”

Créé en 2000 par par Patrick et Stéphane Aisenberg, Linkbynet a levé 50 millions € en 2016 auprès de Keensight Capital.

Selon Distributique, la cybersécurité représente environ un quart des 100 M€ de chiffre d’affaires généré par Linkbynet.