Cybersécurité pour les MSP : Kaseya s’offre Datto 6,2 milliards $

Kaseya (gestion informatique) débourse 6,2 milliards $ pour racheter Datto (cybersécurité) et mieux répondre aux attentes de fournisseurs de services gérés.

Rompu aux opérations de croissance externe, Kaseya, éditeur de logiciels de gestion informatique pour fournisseurs de services gérés (MSP) et équipes IT d’entreprises de taille moyenne, a annoncé lundi 11 avril son intention d’acquérir Datto.

Entreprise de sauvegarde de données et de cybersécurité fondée en 2007 à Norwalk (Connecticut), Datto a développé une offre de continuité d’activité et de reprise après sinistre en tant que service (DRaaS). Ses clients sont aussi des fournisseurs de services managés (MSP) qui eux-mêmes adressent des petites et moyennes entreprises.

Le rapprochement avec Kaseya va ainsi permettre de « rassembler un éventail étendu de solutions technologiques » et de proposer « des opportunités supplementaires aux MSP adressés », a déclaré Tim Weller, CEO de Datto, par voie de communiqué.

Basée à Miami (Floride), Kaseya est une société non cotée présente dans plus de 20 pays.

Kayesa face à ConnectWise

La société de capital-investissement Vista Equity Partners détenait 69% des actions de Datto au 31 décembre, selon les données compilées par Bloomberg.

Dans le cadre de l’opération en cours, les actionnaires de Datto recevront 35,50 dollars par action. La transaction valorise ainsi l’entreprise 6,2 milliards de dollars. L’acquisition de Datto sera financée par Insight Partners (lead), TPG, Temasek et Sixth Street.

Ensemble, les deux fournisseurs de technologies Kaseya et Datto fournissent des logiciels à des « dizaines de milliers » de clients à travers le monde, allant de la gestion de parc à la surveillance à distance (remote monitoring and management ou RMM) et de la détection de ransomware à la protection des données pour le cloud.

Oubliée l’attaque par ransomware (REvil) de l’été 2021 ? Kaseya peut redorer son blason face à la concurrence, ConnectWise en tête.

Les marchés ont réagi positivement à l’annonce. L’action de Datto se négociait en hausse de 21% lundi après-midi à 34,70 dollars par action.

« Le timing de cette acquisition est intéressant compte tenu de l’attaque par ransomware qui a touché Kaseya l’année dernière. Cependant, les ransomwares peuvent toucher n’importe quelle organisation, y compris les fournisseurs de sécurité ou ceux qui souhaitent fournir des services de sécurité à l’avenir. Une offre intégrée d’informatique et de sécurité telle que celle que Kaseya espère apporter avec l’acquisition de Datto pourrait aider le marché des PME, qui est historiquement mal desservi dans le domaine de la cybersécurité. » détaille Allie Mellen, analyste chez Forrester.