Cybersécurité : Nicolas Arpagian rejoint Trend Micro

Quelques mois après l’annonce du départ de Michel Van Der Bergh pour le Campus Cyber, Orange Cyberdéfense perd son Nicolas Arpagian, son numéro 2.

Membre fondateur de l’activité Cybersécurité et son comité exécutif depuis sa création en 2015, il y occupait les fonctions de vice-président en charge de la Stratégie, des Affaires Publiques et de la RSE.

Après plus de six ans de service, Nicolas Arpagian rejoint Trend Micro au poste de » Director Cybersecurity Strategy ».

De Orange Cyberdéfense à Trend Micro

» A ce poste, s’appuyant sur l’expertise des experts Trend Micro à travers le monde, il aura pour mission d’intégrer la lutte contre les cyberattaques au sein des stratégies des entreprises, collectivités et administrations clientes de l’éditeur en France. Contribuant à la connaissance de ces dernières en matière de cybermenaces, il facilitera ainsi la mise en place de mesures destinées à renforcer la sécurisation des Systèmes d’Information et la protection des données, tout en favorisant leur mise en conformité avec les réglementations en cours. » explique l’entreprise japonaise.

Influent dans l’écosystème français, Nicolas Arpagian est notamment administrateur (élu) du programme gouvernemental Cybermalveillance.gouv.fr et a contribué activement à la création du campus Cyber qui ouvrira cet automne. Il est par ailleurs enseignant au sein d’écoles de renom telles que l’École Nationale Supérieure de la Police (ENSP), l’École de Guerre Économique (EGE) et l’École Nationale de la Magistrature (ENM) dans les cycles de formations consacrées à l’Intelligence économique et à la lutte contre la cybercriminalité.