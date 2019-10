Cybersécurité : Office 365 intègre la solution de Mailinblack

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mailinblack, une pépite française de la cybersécurité, s’installe chez Microsoft, plus précisément sur Office 365.

📧 @microsoftfrance et Mailinblack lancent un partenariat stratégique pour assurer la sécurité de vos échanges par #email. L’offre de messagerie #Office365 100% compatible avec la solution #Mailinblack ! pic.twitter.com/zbM6oBIOom — Mailinblack (@mailinblack_fr) September 30, 2019

La société marseillaise, créée en 2003, va installer sa solution anti-spam Human lock Security system dans le package qui sécurise la messagerie Cloud.

« Avec cette collaboration, Microsoft France et Mailinblack vont toucher 3,8 millions de PME françaises dont 500 d’ici la fin de l’année. » indique les deux sociétés. Autres clients évoqués : les collectivités et les hôpitaux français et internationaux, grâce notamment à la certification HDS (Hébergement Données de Santé) obtenue pour Azure et Office 365 depuis mars 2018.

En juillet 2019, Mailinblack a recruté Thomas Kerjean, ancien directeur de la division Cloud & IA de Microsoft France,, comme directeur général. Parallèlement, elle a levé 14 millions € sur

300 000 €, le coût d’une attaque

Pour Mailinblack, cet accord devrait aussi lui permettre de développer son offre vers l’export. « Microsoft apportera également son soutien au développement à l’international de MailInBlack, via son marketing, ses ventes et son écosystème » précise un communiqué.

Les PME sont un maillon faible de la cybersécurité, moins équipées face à la multiplication des menaces. Si de nombreuses estimations circulent sur le coût d’une cyberattaque Les deux sociétés l’estiment à 300 000 euros.

Cet été, Mailinblack a réalisé une levée de fonds 14 millions € notamment auprès de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole pour assurer son développement. Elle revendique 9000 clients dans le public et le privé.