Cybersécurité : les clés du rapport IBM X-Force 2021

Ransomwares, menaces internes… avec 31% des cyberattaques observées par IBM Security X-Force, l’Europe a été la région du monde la plus ciblée en 2020.

IBM Security a rendu public la plus récente édition de son rapport sur l’évolution des menaces mondiales de cybersécurité (2021 X-Force Threat Intelligence Index).

Quels sont les principaux enseignements de cette étude* ?

Avec 31% des attaques observées en 2020 par les équipes X-Force, l’Europe a été la cible du plus grand nombre de cyberattaques, suivie par l’Amérique du Nord (27%) et l’Asie (25%).

Le Royaume-Uni, la Suisse, la France et l’Italie ont été les pays les plus ciblés d’Europe l’an dernier. Les attaques par ransomwares (21%) ont été les plus courantes, devant les menaces internes (le partage de données par des initiés aux intentions malveillantes ou d’employés « négligents ») (16%).

A l’échelle mondiale, devant le vol de données (13%) et l’accès frauduleux aux serveurs (10%), les ransomwares restent également la première des menaces cyber. Ainsi, les attaques par rançongiciels (ransomwares) ont représenté 23% de tous les incidents suivis en 2020 par IBM Security X-Force.

Ses chercheurs estiment que le seul ransomware Sodinokibi (également connu sous le nom de REvil), par exemple, aurait permis à ses commanditaires d’empocher 123 millions de dollars de profits et de détourner 21,6 téraoctets de données.

Qu’en est-il des vecteurs d’attaques utilisés par les attaquants ?

Globalement, scanner et exploiter des vulnérabilités (à l’origine de 35% des attaques) est devenu le premier vecteur d’infection en 2020, devant le phishing (33%) et le vol d’identifiants (18%). Les chaînes d’approvisionnement de l’industrie ont été particulièrement ciblées.

Les failles de la supply chain

Après la finance et l’assurance, l’industrie a été le secteur le plus ciblé par des cyberattaques l’an dernier. IBM a notamment relevé que des attaquants sophistiqués ont lancé des campagnes de harponnage ciblé (spear phishing) contre des sites de production et des ONG impliquées dans la chaîne d’approvisionnement de vaccins anti-Covid-19.

En outre, le nombre de vulnérabilités découvertes dans les systèmes de contrôle industriels (ICS) a augmenté de 49% en 2020.

Les équipes d’IBM Security observent, par ailleurs, que les acteurs de la menace innovent dans le domaine des programmes malveillants ciblant Linux, socle technique de services cloud d’infrastructure. Avec une augmentation de 40% l’an dernier des familles de logiciels malveillants liés à Linux l’an dernier.

IBM Security X-Force recommande donc aux organisations d’opter pour une approche zero trust de la sécurité, notamment en ce qui concerne la gestion des accès privilégiés, et de faire de l’informatique dite confidentielle un élément clé de leur stratégie de cybersécurité cloud, en chiffrant les données en cours d’utilisation.

* Le rapport est basé sur le suivi de plus de 150 milliards d’événements de sécurité par jour dans plus de 130 pays.