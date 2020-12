Cybersécurité : Sectigo acquiert SSL247 et Xolphin

Sectigo (anciennement Comodo), fournisseur américain d’insfrastructures à clés publiques (PKI) et de solutions de gestion des identités numériques et de sécurité Web, a annoncé le rachat de deux de ses partenaires européens, SSL247 et Xolphin.

« Depuis la création de Xolphin en 2002, nous avons émis plus d’un million de certificats à plus de 50 000 clients en Europe », a déclaré Maarten Bremer, fondateur de Xolphin. Et d’ajouter : « la marque restera la même tout en étant plus forte » avec Sectigo.

SSL247, de son côté, est un revendeur franco-britannique à valeur ajouté de certificats SSL et partenaire de longue date de Sectigo. La société est implantée à Lille, Londres et Orlando (Floride).

Ses fondateurs, Oliver Wilkinson et Benjamin Tack, ont expliqué : « en tant qu’entité membre de Sectigo, SSL247 est bien placée pour tirer parti de deux décennies d’expérience dans la vente et le support de certificats SSL, d’évaluations de vulnérabilité, des identités numériques (courriel, signature de code, certificats IoT), des tests d’intrusion et des audits, de la protection des données et d’autres solutions de sécurité ».

Filiales de Sectigo

Avec SSL247 et Xolphin, Sectigo (entreprise acquise par GI Partners en septembre 2020) étend sa force de vente et le support de ses solutions à l’international.

« Grâce à ces transactions, Sectigo élargit considérablement sa portée commerciale, ainsi que le support client pour ses solutions automatisées de cybersécurité, dont Sectigo Web Security Platform et Sectigo Certificate Manager, à des milliers d’organisations supplémentaires à travers l’Europe et l’Amérique latine », a souligné Bill Holtz, son CEO.

SSL247 et Xolphin maintiendront leurs marques en tant que filiales de Sectigo. Les conditions financières de ces opérations n’ont pas été communiquées.