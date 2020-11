Cybersécurité : SentinelOne lève 267 M$ pour l’IA

SentinelOne, fournisseur de solutions « autonomes » de cybersécurité des Endpoints (terminaux et serveurs), a bouclé un nouveau tour de table. L’entreprise fondée en 2013, et basée à Mountain View (Californie), a levé 267 millions de dollars en série F.

L’opération a été menée par le fonds d’investissement Tiger Global Management. D’autres acteurs, Sequoia Capital Global Equities et les investisseurs précédents, Insight Partners et Third Point Ventures, ont participé à cette levée de fonds.

En outre, la valorisation de SentinelOne a plus que triplé depuis son précédent financement de série E, en février 2020. Elle dépasse désormais les 3 milliards de dollars.

La confiance des marchés vient conforter la stratégie du fournisseur de solutions.

Cybersécurité à base d’intelligence artificielle (IA)

« Nous avons fait de la cybersécurité basée sur l’IA un nouveau standard […] Parce qu’il est essentiel d’avoir une vision cohérente de l’ensemble des activités menées sur le réseau d’entreprise et de bénéficier d’une sécurité autonome de tous les actifs connectés en temps réel pour protéger les individus, les entreprises et leurs données, où qu’elles se trouvent », a déclaré Tomer Weingarten, CEO et cofondateur de SentinelOne.

Renforcée, l’entreprise américaine a les coudées franches pour soutenir la diffusion mondiale de Singularity. Cette offre XDR (Extended Detection and Response) basée sur l’intelligence artificielle regroupe en une même plateforme des capacités de :

– Protection (EPP) et détection/réponse (EDR) des terminaux

– Sécurité de l’Internet des objets (IoT)

– Protection des charges de travail dans le Cloud (CWPP)

« La demande en technologies agiles qui peuvent fonctionner de manière autonomes – sans recourir à des services et des ressources supplémentaires – croît à mesure que la menace évolue », a expliqué Nicholas Warner, COO de SentinelOne. « La facilité de déploiement et de remédiation autonome de notre solution en font l’alternative de choix pour remplacer, à grande échelle, un ensemble d’autres produits de nouvelle génération. »