Cybersécurité : Pourquoi SentinelOne acquiert Attivo Networks

En rachetant Attivo plus de 616 millions $, SentinelOne étend ses capacités de prévention, détection et réponse aux offensives basées sur l’identité.

Le marché de la cybersécurité se condolide un peu plus. SentinelOne a signé un accord définitif en vertu duquel le groupe américain va acquérir Attivo Networks, une société de sécurité des identités basée à Fremont (Californie) pour 616,5 millions de dollars.

SentinelOne, spécialiste de la protection des endpoints (terminaux et serveurs), gagne ainsi le marché de la sécurisation des identités critiques.

Quelles sont les motivations de SentinelOne à l’origine de ce rachat ?

4 grandes ambitions

A travers ce rachat, les parties prenantes ambitionnent de :

– Ajouter la protection de l’identité à l’offre logicielle de SentinelOne. Attivo Networks se concentrant sur les environnements Active Directory (AD) et Cloud.

– Augmenter le marché adressable total de SentinelOne de 4 milliards $

– Etendre aux offensives basées sur l’identité les capacités de Singularity, la plateforme XDR (Extended Detection and Response) de SentinelOne. L’offre portée par une IA est conçue pour protéger les endpoints (terminaux et serveurs), les capteurs et autres objets connectés (IoT) et les charges de travail dans le cloud (CWPP).

– Développer l’écsystème et conforter « l’hypercroissance » de SentinelOne.

« Le passage au travail hybride et l’adoption accrue du cloud ont établi l’identité comme le nouveau périmètre, soulignant l’importance de la visibilité sur l’activité des utilisateurs. L’ITDR (Identity Threat Detection and Response) est le chaînon manquant des stratégies holistiques XDR et Zero Trust », a déclaré Nicholas Warner, COO, SentinelOne. C’est cette position que veut occuper l’entreprise.

Attivo Networks, de son côté, se dit prêt pour l’intégration. « Pour Attivo, cette acquisition n’est pas une sortie », a déclaré le CEO de l’entreprise, Tushar Kothari, dans un billet de blog. « S’associer à SentinelOne fournit, au contraire, une opportunité de continuer sur la voie empruntée jusqu’ici, sans ralentir ».

L’acquisition devrait être finalisée au cours du prochain trimestre fiscal de Sentinelone. Cette opération de croissance intervient donc moins d’un an après l’introduction en bourse remarquée du fournisseur.